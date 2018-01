Lady Gaga aparece en premios Grammy con aplaudido vestido: celebraron su peinado

Este domingo se desarrolló la entrega 60 de los premios Grammy, que celebran a músicos de todo el mundo por haber sobresalido de sus compañeros en distintas categorías.

El evento, conducido por el animador James Corden, tuvo lugar en el prestigioso Madison Square Garden de Nueva York.

Reciben galardones las mejores canciones del año, los mejores artistas del año y los mejores álbums del año de distintos géneros musicales.

En la instancia participó la cantante estadounidense Lady Gaga, asistiendo con un vestido que no dejó indiferente a nadie. Y es que a él sumó un novedoso peinado.

Las fotografías la muestran con un vestido Armani Privé de hombreras y cuello, con una cola esplendorosa que fácilmente alcanza los dos metros de largo. Sus tacones también llamaron la atención por la altura.

En tanto, su peinado trenzado, tomado con ligas negras que, sumado a su color de cabello, hizo que muchos la compararan con el personaje de la serie Juego de Tronos (HBO), Daenerys Targaryen.

#Grammys

No se si es que extraño demasiado otro domingo más sin Game of Thrones pero el peinado de Lady Gaga me recordó a la madre de dragones 😂 pic.twitter.com/qRvP4Zh7H3

— Dan (ცٳųɛ) (@tyrelliotreal) January 29, 2018