Kate del Castillo homenajea a su famoso padre con bella foto del pasado

Viernes 26 enero de 2018 | Publicado a las 14:22

Kate del Castillo ha pasado por momentos difíciles desde que decidió conocer al Chapo Guzmán. La actriz pasó de ser una talentosa artista a un personaje polémico y criticado por el público y los medios.

Sin embargo, en todo momento contó con el apoyo de su familia, y especialmente de su padre, Eric Castillo. Según se pudo ver en su documental para Netflix,Cuando conocí al Chapo, el actor nunca dudó de su hija y siempre la defendió, a pesar de los comentarios en su contra.

“Es mi hija y la apoyamos a morir. Conozco a mi hija (…) Somos una familia unida y la apoyamos a morir”, señaló Eric en ese momento.

Para homenajear a su padre, la actriz compartió en Instagram una antigua foto donde aparece junto a él. “Daddy”, escribió junto a la foto donde se le ve sonriente en compañía del intérprete de Amigas y rivales y Abismo de pasión.

#TBT Daddy 😍 A post shared by Kate del Castillo (@katedelcastillo) on Jan 25, 2018 at 7:27am PST

Sin embargo, padre e hija no siempre han estado de acuerdo. En el mismo documental sobre el Chapo Guzmán, Kate también reveló el denigrante trato de Televisa hacia sus actrices. Según se cuenta en la cinta, las artistas eran sexualizadas y tratadas como un objeto, además de ser obligadas a “entretener a los publicistas”, que eran quienes invertían en la televisora. Ellos podían elegir en pantalla la actriz que más les gustaba y pedir salir con ella.

Sobre esto, Eric del Castillo defendió a la televisora. “Si eso sucedió, pues yo lo veo desde otro punto de vista. Yo creo que Televisa quería presumir a las estrellas con las que trabajaba, pero de ninguna manera mi hija mencionó prostitución”, dijo en una entrevista con el programa ‘De primera mano’.

“Yo no le hago la barba a Televisa. Yo le doy y ella me da y punto. Soy un actor y ellos me respetan y me cumplen. No tengo ninguna queja de Televisa’, finalizó el papá de la polémica actriz”.