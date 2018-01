Javier Bardem llegó a Chile para defender a los animales de la Antártica

El actor español ganador del Óscar Javier Bardem arribó el lunes a Punta Arenas sorprendiendo a los habitantes de la ciudad. El artista se encuentra en Chile para sumarse a la campaña de Greenpace que busca crear un santuario de la naturaleza en la Antártica.

Para ello, el esposo de Penélope Cruz recorrerá el océano antártico a bordo del rompehielos Arctic Sunrise, de la ONG, donde también grabará un documental junto a su hermano Carlos Bardem y el realizador Álvaro Longoria.

Tras su paso por Punta Arenas, Bardem viajó a la isla Rey Jorge donde se fotografió junto a un grupo de pingüinos en la Bahía de Fildes, imagen que luego subió a redes sociales.

La travesía que durará cerca de tres meses, se llevará a cabo en gran parte en el mar de Weddell, al este de la península antártica, según consigna El Mercurio.

Su misión es crear conciencia sobre cómo el cambio climático está amenazando la fauna y ayudar a la creación de un santuario que proteja a los animales en peligro.

Saying hi to my new friends in Antarctica 👋🐧 #ProtectAntarctic https://t.co/bTmy2fyljq pic.twitter.com/uquKyc9xUW

— Javier Bardem (@BardemAntarctic) January 24, 2018