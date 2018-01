Laverne Cox protagoniza la primera portada trasgénero para la revista Cosmopolitan

Martes 23 enero de 2018 | Publicado a las 19:13 · Actualizado a las 19:18

La próxima edición de la revista Cosmopolitan en su versión Sudafricana estará protagonizada por Laverne Cox (45). La actriz de Orange is the new black se convertirá en la primera transgénero en aparecer en la portada de la publicación.

El número de febrero se titulará “Di sí al amor” y en su interior la actriz se referirá a su experiencia como mujer transgénero afroamericana y también a sus relaciones de pareja.

Según consigna la versión estadounidense del periódico Huffington Post, Holly Meadow, editora en jefe de la revista Cosmopolitan Sudáfrica, en esta ocasión quieren destacar a la población LGBT para el día de San Valentín.

“Buscamos desbaratar las ideas heteronormativas en torno a ese día; hablar sobre la aceptación de uno mismo, de otros y las relaciones no binarias”, explicó.

Asimismo, indicó que Cox es la mujer transgénero más popular del mundo, su voz y su activismo por la intersección entre la clase, la etnicidad y el género desafía a la masculinidad tóxica, la supremacía blanca y la falsedad que existe en torno a las personas transgénero.

Laverne Cox también es activista defensora de los derechos humanos de la población LGBT en Estados Unidos. Su papel como Sophia Burset, una mujer transgénero privada de su libertad, en la serie Orange is the new black impulsó su carrera.