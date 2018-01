El hombre que ha sido nominado 14 veces a los Premios Oscar

Martes 23 enero de 2018 | Publicado a las 13:35

El británico Roger Deakins es un prestigioso director de fotografía que fue nominado justamente como Mejor Director en el ámbito en que se desempeña, esta vez por su aclamado trabajo tras las cámaras de la película “Blade Runner 2049”.

Pero él no es nuevo en los Premios de la Academia, ya que esta es la decimocuarta vez que va por uno de los galardones y su competencia no es fácil. Se enfrenta a “The Shape of Water”, “Dunkerke” y más.

Deakins obtuvo su primera nominación en 1995 por su trabajo en “Sueños de Libertad” y desde entonces ha recibido numerosos reconocimientos de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, sin embargo, nunca ha resultado ganador.

Algunas de ellas son “Fargo”, “Sin lugar para los débiles”, “El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford”, “007: Operación Skyfall”, “Intriga” y “Sicario”, las dos últimas también dirigidas por Denis Villeneuve, al igual que Blade Runner 2049.

Deakins ha recibido las mejores críticas de su carrera gracias a la última película. Según Eric Kohn de la publicación online Indiewire, su trabajo es “uno de los logros de ciencia ficción más hermosos de los últimos tiempos”.

Esperemos que esta nueva nominación le brinde su primer Oscar a Mejor Director de Fotografía por la película Blade Runner 2049 cuando se realice la ceremonia más importante para el mundo del cine, el próximo 4 de marzo.