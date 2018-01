El drástico cambio de imagen de Jonah Hill para nueva película: rubio y de pelo largo

Lunes 22 enero de 2018 | Publicado a las 16:01 · Actualizado a las 16:06

En el último tiempo, el actor Jonah Hill (34) ha hecho noticia no sólo por las películas en que aparece, sino que también por sus impactantes transformaciones que incluyen pérdida de peso y cambios de look.

Una vez más y para su última producción, dirigida por el estadounidense Gus Van Sant, llamada “Don’t Worry” luce irreconocible, pues aparece con el pelo y la barba rubia.

Según consiga el portal británico de variedades, Unilad, además de Hill, la película está protagonizada por Joaquin Phoenix, Rooney Mara y Jack Black. Se trata de una película biográfica sobre el caricaturista de humor negro cuadrapléjico, John Callahan.

La barba, el pelo rubio y las camisas a cuadros hacen lucir a Jonah como alguien completamente diferente. El actor interpreta a Donnie un personaje extravagante y espiritual, amigo del protagonista de la historia.

La película está basada en la autobiografía “No se preocupe, no llegará lejos a pie” (“Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot”) por John Callahan, un alcohólico que queda paralizado después de tener un accidente automovilístico, y su viaje emocional para encontrar consuelo a través del dibujo.

Mira a continuación el trailer de la película donde aparece Jonah Hill con su nuevo look: