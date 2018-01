Ricky Martin contó por qué decidió confesar su homosexualidad hace 7 años

Viernes 19 enero de 2018 | Publicado a las 20:33

Fue en 2010 cuando el cantante Ricky Martin decidió contarte a ‘todo el mundo’ sobre su homosexualidad. En este entonces ya sumaba más de dos décadas de carrera, en las que había ocultado muy sigilosamente su orientación sexual.

Sin embargo, hoy el artista puertorriqueño luce con orgullo a su familia homoparental y no tiene tapujos al hablar sobre su identidad.

Así lo demostró en una entrevista con Trevor Noah en el canal Comedy Central, en la que recordó lo difícil que fue reconocer públicamente que era gay.

“No tienes ni idea del tiempo que me costó llegar a ese punto”, comentó Ricky. “El tema es que estaba rodeado de amigos que me decían: ‘¡No lo hagas! no salgas (del closet) o será el final de tu carrera”.

Y agregó: “Me lo decía gente que me quiere, gente que quiere lo mejor para mí y personas que simplemente eran víctimas de la homofobia”.

Pero no sólo fue la influencia de sus seres queridos lo que retardó esa decisión: los factores sociales también tomaron un rol considerable.

“Crecí en una cultura que me decía que mis pensamientos eran horribles, que mis sentimientos eran malvados”, recordó y añadió: “Y si a eso le sumas que yo era, ya sabes, como un ídolo de las adolescentes, un sex symbol“.

Hasta que, a pesar que todos le decían que ‘iba a ser el fin de su carrera’, decidió tomar el gran paso. “Fue extremadamente doloroso para mí, hasta que dije: ‘No puedo más con esto, ahora todo va sobre mí, no sobre lo que está pasando fuera. Va sobre lo que necesito para ser feliz…"”, expresó.

Sin embargo, este no fue el único motivo que lo llevó a “salir del closet”. Ricky admitió que no quería que sus hijos Valentino y Matteo (nacidos en 2008) vivieran en la mentira.

“Después tuve a mis hijos y dije: ‘Tengo que salir (del clóset)’. Quiero decir, no voy a mentirles a estos niños preciosos. ¿Mentirles? No, ese no es el propósito de esto. Y la vida funciona en ciclos, es muy interesante”, explicó.

Finalmente, el intérprete de 46 años se muestra muy orgulloso con su decisión: “Mira lo que estoy haciendo hoy en día, hablo en nombre de gente que sigue sufriendo, y a través de la interpretación, así que es realmente especial”, concluyó.

Hay que recordar que Ricky Martin adoptó a sus hijos en 2008 a través de un método de subrogación de vientre. Ochos años después de ese acontecimiento comenzó a salir con Jwan Yosef, quien se convirtió en su marido este año.