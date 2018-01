Katy Perry defiende a las cirugías estéticas y revela las intervenciones que se ha hecho

Jueves 18 enero de 2018 | Publicado a las 11:19 · Actualizado a las 12:48

Realizarse cirugías estéticas suele ser una práctica muy común entre las estrellas del cine, de la música y la televisión. Las exigencias de los medios y los estereotipos corporales impuestos, obligan a muchas famosas a adaptarse a ellos sin tener más alternativas.

Es por lo mismo que el portal de entretención Refinery29, apenas tuvo la posibilidad de conversar con la cantante Katy Perry, aprovechó de preguntarle sobre las cirugías estéticas que le han ayudado a lucir tan tonificada apariencia.

Tal como comentó la cantante de 33 años al portal, la verdad es que no se ha hecho ninguna intervención en su cuerpo, pero sí admite que se ha realizado algunos retoques en su rostro. “Me he hecho láser e inyectado rellenos bajo mis ojos —lo que le recomiendo a cualquiera como solución para las ojeras—, pero todos mis atributos son reales”, dijo y destacó: “La gente tiende a pensar que son falsos, pero realmente no importa”.

A pesar de que su cuerpo no ha pasado por el quirófano, Katy no está en contra de quienes lo hacen: todo lo contrario, defiende esta práctica como una ayuda para el autoestima. “Debemos alejarnos del estigma negativo que acarrean las modificaciones corporales. Por supuesto, siempre será mejor ser ‘auténtico’, pero si alguien -por ejemplo- quiere una cirugía de nariz porque lo hará sentir mejor, y le gusta más su perfil por ello, ¡qué lo haga!”, opina.

Y enfatiza: “Haz lo que te haga sentir mejor contigo mismo”.

Entonces, ¿cuál es el secreto de Perry para tener un cuerpo tonifiado? Según revela la artista californiana en la misma entrevista, es una alimentación saludable.

“Me encanta la comida. A veces si estoy de mal humor quiero un helado de McDonald’s, que sabe igual sin importar en qué país estés. Pero esa inyección rápida de dopamina que te hace sentir bien por un segundo se vuelve en tu contra a la larga. El año pasado fue el año que comí mejor, menos comida rápida, menos azúcar. Y mi cuerpo se siente mucho mejor. Mi cara simplemente brilla”, comenta.

Finalmente, la artista llama a las personas a sentirse mejor con ellas mismas y no vivir en busca del “me gusta” de los demás. “Compramos ropa y productos o posamos de cierta manera o vamos a un evento a tomarnos una foto. No es bueno para nosotros como sociedad. Me parece la decadencia de la civilización, si nos ponemos extremos. Tenemos que encontrar un equilibrio, intento encontrar mi propio equilibro porque soy tan víctima de eso como cualquiera”, reflexiona.