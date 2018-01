Anna Kendrick es confundida con Anna Kournikova: actriz se lo tomó con mucho humor

Este martes, el cantante Enrique Iglesias y la extenista Anna Kournikova dieron una gran sorpresa a sus seguidores cuando revelaron en Instagram que se habían convertido en padres de mellizos.

La noticia asombró a varios medios de comunicación, quienes se apresuraron en contarle este acontecimiento al mundo. Sin embargo, el apuro por ser el primero en informar le jugó una mala pasada al portal Yahoo, quienes se equivocaron al elegir la foto principal del artículo, confundiendo a Kournikova con la actriz y cantante Anna Kendrick.

Si bien el alcance de nombres y la letra inicial de los apellidos puede justificar este error “humano”, éste no logró pasar desapercibido puesto que la propia Kendrick sacó una captura y decidió bromear con la equivocación en su cuenta de Twitter.

“Querido Yahoo: ¿podrían decirme por favor en qué momento de mi vida me he acostado con Enrique Iglesias? Gracias”, escribió con humor la artista de 32 años.

Dear Yahoo: how do I get to this timeline where I've slept with Enrique Iqlesias please and thank you. pic.twitter.com/4mmA2i7dse

Al percatarse de la viralidad de su respuesta, Anna (Kendrick) decidió publicar otro tuit. “Acabo de darme cuenta de que la confusión viene de que las dos nos llamamos Anna y nuestro apellido empieza con K, pero ella es una atleta rubia y alta y yo… Esperen, ¿y si piensan que soy el bebé?”, escribió.

I realize the confusion probably came from the two Anna K names, but she's a tall blonde athlete and I'm – oh, oh – do they think I'm the baby?

— Anna Kendrick (@AnnaKendrick47) 17 de enero de 2018