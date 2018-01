Sharon Stone tiene épica reacción cuando le preguntan si ha sufrido acoso en Hollywood

En los últimos meses ha ocurrido un terremoto en Hollywood, ya que muchas actrices y cantantes famosas han alzado la voz y confesado que han sido acosadas, abusadas o incluso violadas por altos ejecutivos de la industria.

El caso más mediático es el de Harvey Weinstein, que ha sido acusado por más de 80 mujeres, pero él no es el único, hay muchos otros.

Por lo mismo es que durante una entrevista realizada a la actriz Sharon Stone (59) en el programa de televisión estadounidense Sunday Morning del canal CBS, una de las preguntas que le hicieron tenía relación con el acoso sexual en el rubro.

Específicamente, el conductor del espacio le preguntó si ella en algún momento había estado en una posición similar, que la hiciera sentir “incómoda”.

La reacción de Stone fue muy decidora: de inmediato se largó a reír por al menos 10 segundos, sin parar.

Ante esto, el reportero se mostró visiblemente incómodo y, como decimos acá, “no sabía dónde meterse”, mientras le decía que no entendía qué significaba esa reacción.

Ante su confusión, la actriz le aclaró que “he trabajado en esta industria por 40 años. ¿Puedes imaginarte cómo era cuando entré, hace 40 años, luciendo como luzco, viniendo de la nada en Pensilvania?”.

“No tenía ninguna protección cuando vine aquí. Lo he visto todo”, añadió.

En este video puedes ver la reacción de la actriz ante la pregunta:

Cannot stop watching @sharonstone’s response to being asked whether she’s ever faced sexual harassment 🔥💯🔥 pic.twitter.com/MvFR3MIPU5

— Hannah Jane Parkinson (@ladyhaja) January 15, 2018