Este fue el último mensaje de Dolores O’Riordan en redes sociales

Con sólo 46 años, este lunes falleció la vocalista y líder de The Cranberries, Dolores O’Riordan. La noticia ha afectado profundamente a sus seguidores, quienes se encuentran sorprendidos ante su deceso, mientras que su familia ha manifestado que está “devastada” y ha pedido privacidad en este momento tan difícil.

Es así como muchos han expresado su tristeza por redes sociales, en recuerdo a la enorme e influyente trayectoria de la artista irlandesa y su indiscutible talento.

De esta forma, en busca de alguna respuesta respecto a su muerte, algunos cibernautas han visitado los perfiles de la artista, en donde yacen sus últimos mensajes en redes sociales.

En la cuenta de Twitter de Dolores, se puede ver la última foto y mensaje que compartió en la red social. En ella, aparece sosteniendo a su gato y expresa unas palabras antes de viajar. “Adiós Gio. Nos vamos para Irlanda”, escribió a principios de enero.

bye bye Gio. We're off to Ireland 🍀 pic.twitter.com/d6HKOFJqGB

— Dolores O'Riordan (@DolORiordan) 4 de enero de 2018