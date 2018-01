"Hürrem" se reunió con sus enemigas y compartieron foto con sus actuales looks

( Turkish and English ❤️🙏🏻🎉 ) Sevgili Dostlar, 2018 yılında hepinize önce sağlık, gerçek ve derin sevgi, mutluluklar, güzel hayal ve umutlar dilerim… Gönlünüz ve yüreğinizdeki tüm güzel dilekleriniz gerçekleşsin… Yüce Tanrı sizleri ve sevdiklerinizi bereketlesin ve korusun… 2017 yılında geçirdiğiniz güzel anlar ise sonsuza dek sizlere eşlik etsin… Bizleri "daha akıllı," "daha bilge" yapmış, "hayatı daha iyi anlamamıza yarayan", ibret aldığımız, bize ders olan anlar ise, artık arkamızda, yani GEÇMIŞ denilen zaman diliminde kalsın ve mümkünse gelecekte sadece iyi şeylere dönüştürülebil sinler… Hepinize yürekten selamlar ve sevgiler… Sizleri seven MERYEM' iniz…❤️❤️❤️ I wish u with all my heart : HEALTH , PURE REAL DEEP LOVE , SUCCSESS , HOPE , DREAMS , VISIONS , EVERYTHING U WANT AND NEED TO FILL YOUR HEART , YOUR SOUL …. ❤️❤️❤️ wishing u the best best for the New Year 2018 🎉 may god bless u and your beloved ones , forever ❤️♥️❤️ May all the beautiful moments out of the year 2017 live in our hearts forever…. the challenging and sometimes difficult and harder ones – though they let us become smarter , wiser , more reflected and brought us the insights we needed in our own process of life may be left behind … transformed in something different for the future … left behind in a time called PAST…! 😘 📸 @fethikaraduman ❤️♥️❤️

