Aziz Ansari: ganador de un Globo de Oro fue acusado de abuso sexual

Domingo 14 enero de 2018 | Publicado a las 17:09

Hace una semana se celebró el Los Ángeles la 75° edición de los Globos de Oro, ceremonia en la que las estrellas asistentes se vistieron de negro y usaron un prendedor con la frase “Time’s Up” (Se acabó el tiempo), una lucha contra las desigualdades sociales, económicas o sexuales.

Desde septiembre del año pasado se han dado a conocer muchos casos de abuso sexual o conductas inapropiadas dentro de la industria de Hollywood, y cada día aparecen nuevos casos que sorprenden a todos y generan un gran impacto mediático.

Sin ir más lejos, hoy surgió una nueva acusación de parte de una mujer que prefiere mantener el anonimato. Según consigna el sitio de variedades estadounidenses Hello Giggles, el actor, guionista y cocreador de la serie de NetflixMaster of None, Aziz Ansari, habría abusado de ella.

Todo habría ocurrido el año pasado cuando la mujer tuvo una cita con el comediante, la que describió como “la peor experiencia que ha tenido con un hombre”, ya que tras acompañarla a su casa se comportó de forma agresiva mientras ella intentaba alejarse pero él insistía en mantener el encuentro sexual.

“Hipocresía”

Esta acusación se suma a la larga lista de actores y miembros de la industria acusados de abuso sexual, como James Franco, Gary Oldman o Kirk Douglas, que esta semana han estado en el centro de la noticia, pues para las víctimas les significa una hipocresía verlos luciendo el prendedir de ‘Time’s Up’.

Aziz Ansari acudió como el resto, de negro, y usó también el accesorio. Esa decisión fue la que le dio el coraje necesario a la fotógrafa de 23 años, de Brooklyn, para contar cómo el mismo que acude a los eventos como uno más de los que lucha contra el acoso sexual, la agredió una noche en su apartamento de Nueva York.

Según la joven ella asistió a una fiesta de los Emmy en 2017 con una cámara analógica de los años 80. El mismo modelo que llevaba Aziz Ansari aquel día. Ese fue motivo para conectar e intercambiar números y luego juntarse en una cita que no terminó para nada como ambos se esperaban.

Ansari parecía muy apurado de que se fueran juntos y una vez en el departamento de ella, comenzó a forzarla a tener relaciones sexuales. “No quiero sentirme forzada, porque entonces, te odiaría y prefiero no odiarte”, se atrevió a decirle ella.

“Claro, solo es divertido si los dos estamos pasando un buen rato”, le respondió él. Pero más tarde continuó e incluso quería obligarla a practicarle sexo oral, le preguntó donde quería que mantuvieran relaciones sexuales y la presionó en reiteradas ocasiones de manera verbal.

Por si fuera poco, el actor puso un espejo delante de ella: “¿Dónde quieres que te lo haga?”, le volvió a repetir, “¿Aquí mismo?”, insistió Ansari. La respuesta que obtuvo volvió a ser negativa y fue en ese momento en el que Grace sintió que estaba siendo violada, aunque él había accedido a que ambos se volvieran a vestir.

Sus disculpas

La joven decidió hablar con Ansari y ponerlo al tanto de lo que ella sintió. Luego él le respondió que había sido una buena noche. “Tenías que haberte dado cuenta de que estaba incómoda”, le dijo, en un mensaje donde explicaba de la forma más sencilla posible su perspectiva de los hechos.

“Claramente, no entendí las cosas en el momento, lo lamento de verdad”, le había contestado su agresor después de leer los mensajes que han terminado siendo publicados para sostener su historia y que no quede relegada en el olvido.

Ambos no volvieron a tener contacto, y ella le contó su negativa experiencia a sus cercanos, pero cuando lo vio luciendo el prendedor, así que se decidió a contar públicamente la historia.

Aziz Ansari recibió el premio a Mejor Actor de serie de TV, comedia o musical , en los Globos de Oro, por la serie Master of None, la semana pasada.