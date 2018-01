Hombre pisó el vestido de Mariah Carey en Globos de Oro y Natalie Portman no lo dejó pasar

Jueves 11 enero de 2018 | Publicado a las 16:01 · Actualizado a las 16:19

El pasado domingo se realizó la premiación internacional de los Globos de Oro, instancia en la que fueron premiadas las cintas cinematográficas estrenadas en 2017, que lograron sobresalir de sus pares.

El evento, al que asistieron celebridades como Angelina Jolie, Jennifer Aniston y la chilena Daniela Vega, estuvo marcada por la ‘protesta’ Times’up.

Ésta, consistía en que quienes concurrían a la celebración debían asistir vestidos de negro, como un símbolo en contra del acoso sexual, luego que se destaparan casos como el de Kevin Spacey y Harvey Weinstein.

La cantante estadounidense Mariah Carey, intérprete de álbums como Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse y Memoirs of an Imperfect Angel, asistió al evento sumándose a la manifestación.

#GoldenGlobes #TIMESUP A post shared by Mariah Carey (@mariahcarey) on Jan 7, 2018 at 5:50pm PST

Así, concurrió al evento con un vestido oscuro ajustado al torso, llevando una cola que rozaba el suelo. Y aunque se llevó varios elogios, su vestimenta generó un problema que los internautas no dejaron pasar.

En medio de la alfombra roja, mientras posaban frente a las decenas de fotógrafos acreditados, un hombre pisó la cola del vestido.

La actriz estadounidense Natalie Portman se encontraba en el mismo lugar, por lo que notó el hecho y no quiso dejarlo pasar.

Así lo muestra una imagen publicada en Twitter, en el que Portman le advierte al hombre, sin mayor disimulo, sobre el error que está cometiendo. Aparece un tanto inclinada, apuntando hacia el pie e, intuimos, diciéndole algo.

This photo of Natalie Portman scolding a man for stepping on Mariah Carey's dress is everything. pic.twitter.com/R2VsKVcnZ9 — Pop Crave (@PopCrave) January 9, 2018

En las redes sociales, los usuarios comenzaron a comentar la situación. “Leyenda defendiendo a leyenda”, y textos con irónicas imágenes, son algunos de los tuits que nos dejan.

Natalie Portman tells off a man for standing on Mariah Carey’s train, Golden Globes, 2018 // ‘The Apparition’ by Gustave Moreau, 1876. Watercolor. pic.twitter.com/OrGLJCPh5J — TabloidArtHistory (@TabloidArtHist) 10 de enero de 2018

Also: Natalie Portman yells at man for standing on Mariah Carey's dress, Golden Globes, 2018 // 'The Lictors Bring to Brutus the Bodies of His Sons' by Jacques-Louis David, 1789. Oil on canvas. pic.twitter.com/Fq24gzRi2N — cecelia (@ceceliah_) January 11, 2018

Natalie Portman scolding man for stepping on Mariah Carey's hem is my favorite Golden Globes photo pic.twitter.com/whLWCwc7vJ — Josh Mentanko (@JoshMentanko) January 8, 2018