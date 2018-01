Daniela Vega deslumbra en los Critics’ Choice Awards

Jueves 11 enero de 2018 | Publicado a las 22:08 · Actualizado a las 22:12

Aunque el domingo pasado no consiguió triunfar en los Globos de Oro, este jueves Una Mujer Fantástica busca llevarse otro galardón, el de los Critics’ Choice Awards.

La cinta chilena está nominada como mejor película extranjera donde competirá con “BPM (Beats Per Minute)”, “First They Killed My Father”, “In the Fade”, “The Square” y “Thelma”.

Para representar a la producción nacional llegaron al evento la actriz Daniela Vega y su director Sebastián Lelio.

Como es costumbre, Daniela dio cátedra con un elegante vestido verde y un suave maquillaje que destacaba sus rasgos.

A fantastic woman and a fantastic director! Daniela Vega and @Slelio seated at the #CriticsChoiceAwards, where A Fantastic Woman is nominated! pic.twitter.com/NHgnIHlTbf — Sony Classics (@sonyclassics) January 12, 2018

Recordemos que tras protagonizar la película, Daniela Vega de a poco se ha abierto paso en Hollywood, para muchos es una candidata segura a los premios Óscar.

Hace unos días participó en una sesión fotográfica para revista W, junto al actor Robert Pattinson (Crepúsculo).