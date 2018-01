Publican fotos que Kate Middleton tomó a la princesa Charlotte en primer día de guardería

Este lunes la pequeña princesa Charlotte (2), hija de los duques de Cambridge, William y Kate, comenzó a asistir a la guardería Willcocks Nursery School en Kensington.

Debido a lo anterior, sus padres le tomaron varias fotos que, posteriormente, el palacio de Kensington compartió a través de Twitter donde sale con un adorable atuendo para su primer día.

La pequeña lució un abrigo rojo, zapatos y una cinta en el pelo del mismo color. Además, usó una mochila color rosado y una pequeña bufanda en el mismo tono cuando iba saliendo del palacio al establecimiento.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Princess Charlotte at Kensington Palace this morning. pic.twitter.com/dDIOZdA7aM

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 8 de enero de 2018