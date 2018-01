Mariah Carey mira todo el tiempo de lado durante entrevista para mostrar su "ángulo bueno"

Una curiosa situación ocurrió durante una entrevista que la cantante Mariah Carey (47) concedió a la cadena NBC, junto a Sharon Stone (59), en la ceremonia de los Globos de Oro este domingo.

Resulta que ambas artistas son vecinas y amigas a la vez, así que tomadas de la mano conversaron y bromearon sobre intercambiar sus diamantes al final de la ceremonia, pero Carey parecía incómoda.

Durante toda la entrevista estuvo con su cabeza girada hacia el lado izquierdo, como intentando mostrar su mejor ángulo para la cámara, aún cuando muchos coincidieron en que la cantante lució espectacular en su vestido negro.

Esta no es la primera vez que Mariah genera una polémica en una entrevista: el año pasado Carey también concedió una a raíz del tiroteo en las Vegas, donde aparecía tumbada en un sillón en una posición muy extraña, que a todos les llamó la atención.

La intérprete de canciones como “Hero”, estaba nominada por la canción “The Star” de la película de animación del mismo nombre y Mariah defendió su talento como autora de sus propias canciones.

“Nunca había sido nominada a los Globos de Oro como compositora”, aclaró la cantante para corregir al entrevistador cuando le preguntó cómo se sentía al estar nominada una vez más, recoge el portal informativo panameño, Telemetro.

“A los hombres a veces se les olvida que las mujeres también escribimos canciones, y por eso estoy tan emocionada de estar aquí”, dijo la cantante. Más tarde el premio se lo llevaría la banda sonora de “La forma del agua”.

Mira a continuación la entrevista:

Mariah Carey had Al Roker switch sides with her so she could be red carpet interviewed from her good side I AM SCREAMING #GoldenGlobes pic.twitter.com/xXEdUyNIbL

— RICKY (@_RickyMinaj) 8 de enero de 2018