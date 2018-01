Millie Bobby Brown compartió "orgulloso" elogio de Ariana Grande previo a Globos de Oro

Este domingo se desarrolló uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica: los Globos de Oro. En la instancia, fueron premiadas aquellas cintas que lograron sobresalir por algunas características.

Así, hubo un galardón para categorías como Mejor Actriz, Mejor Serie, Mejor Comedia y Mejor Película Extranjera.

El evento, además, estuvo caracterizado por la ‘protesta’ Times’up, protagonizada por las celebridades que asistieron a la fiesta.

Se trató de un acuerdo consistente en que todos debían llegar vestidos de negro, mostrando así el descontento ante los abusos sexuales que se han destapado, durante este último tiempo, en la industria del espectáculo.

Millie Bobby Brown, la pequeña de 13 años que ganó fama tras ser la protagonista de la exitosa serie de Netflix, Stranger Things, fue una de las asistentes al evento que se sumó a la manifestación.

Así, la joven dejó verse en sus redes sociales con un vestido negro brillante, terminado en un volante que dejaba al descubierto su espalda.

A post shared by Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) on Jan 7, 2018 at 4:24pm PST

Los internautas la amaron. Al menos eso quedó demostrado en Twitter, donde los comentarios hacían referencia a lo bien que se veía.

“Millie Bobby Brown es uno de los mejores trabajos de Dios” e “imagina tener 13 y ser tan famoso como ella”, son algunas de las reacciones.

millie bobby brown is one of god's greatest pieces of work

imagine being 13 and being as beautiful as millie bobby brown

— ‏َ (@themindflayers) January 8, 2018