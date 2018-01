Alfombra roja de los Globos de Oro se tiñe de negro en protesta por víctimas de acoso

Domingo 07 enero de 2018 | Publicado a las 22:41

La gala de los Globos de Oro suele tener una alfombra roja inundada de brillo y color. Pero este año el desfile se tiñó de negro.

Las celebridades de Hollywood se ataviaron el domingo con rasos y encajes oscuros, en una fuerte jugada para llamar la atención sobre el acoso sexual en el mundo del espectáculo y otros sectores, que quedó en evidencia con la caída del productor Harvey Weinstein y siguió con efecto dominó afectando a muchos otros.

“EL DOMINGO NOS VESTIMOS DE NEGRO para solidarizarnos con hombres y mujeres de todo el mundo que han sido silenciados por discriminación, acoso y abuso”, señaló en Twitter la organización Time’s Up (Se acabó el tiempo), lanzada por cientos de mujeres destacadas de Hollywood para financiar la defensa de víctimas de agresiones sexuales en el trabajo.

No solo las mujeres, también los hombres que llegaron al Beverly Hilton para la primera gran fiesta de la temporada de premios de la industria cinematográfica vestían en su gran mayoría de negro básico, muchos de ellos con un pin de Time’s Up en su solapa para reforzar el mensaje.

Los únicos toques de color eran menores: una franja de verde brillante en una sombra de ojos, un trozo de tela blanca en el escote, o algunas lentejuelas en un corpiño.

“Ahora la gente es consciente de un desequilibrio de poder. Eso llevó al abuso en nuestra industria (…) está en todas partes”, dijo Meryl Streep, nominada al premio de mejor actriz dramática por “The Post” a su paso por la alfombra roja.

Streep, en el centro de una tormenta sobre el caso Weinstein por las múltiples películas que hizo con él, llegó junto a Ai-jen Poo, directora de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas, como su acompañante en la ceremonia.

La iniciativa Time’s Up puso especial énfasis en sus “hermanas” que hacen trabajos menos glamorosos.

Streep, tres veces ganadora del Óscar, dijo que los hombres y mujeres de Hollywood ahora se sentían “animados a estar juntos en una gruesa línea negra”.

De hecho, muchos hombres de Hollywood ya habían anunciado que vestirían trajes de etiqueta negros. Muchos también se pusieron camisas negras y declararon su respaldo a la causa al desfilar por la alfombra roja.

“No creo que esta sea una protesta silenciosa. Esto hará que la gente hable sobre el tema”, dijo a la AFP David Thewlis, quien protagonizó el éxito de taquilla del 2017 “Mujer Maravilla”.

“Como padre, como esposo, ¿por qué no estarías 100% a favor de esto?”, apuntó.

La ganadora del Óscar Catherine Zeta-Jones, protagonista de la exitosa serie de televisión “Feud: Bette and Joan”, optó por un atrevido vestido negro inspirado en lencería con un montón de lentejuelas ingeniosamente colocadas y aretes de color verde esmeralda.

“Lo que llevamos puesto no es una declaración de moda. Es una declaración de acción. Es un mensaje directo de resistencia”, escribió la actriz y directora Amber Tamblyn en un artículo de opinión para The New York Times.

“Esta noche no es un duelo. Esta noche es un despertar”.

