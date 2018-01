Actor de "13 Reasons Why" usa vestido en fiesta Pre Globos de Oro

💙💜💛 tommy's fashion #tommy #tommydorfman #tommydorfmanupdates #dorfman #chriatian #christianleenavarro #christiannavarro #christiannavarroedit #tony #tonypadilla #ryan #ryanshaver #13rw #13reasonswhy #13reasonswhyedit

A post shared by magcon and OTHERS (@magconmix) on Jan 7, 2018 at 7:07am PST