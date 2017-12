El solidario gesto de Taylor Swift con una fan embarazada y en situación de calle

Jueves 28 diciembre de 2017 | Publicado a las 17:07

Hace algunas semanas, Taylor Swift lanzó una particular aplicación llamada “The Swift Life”, la que le permite a los fanáticos de la artista contactarse con ella y contar historias que tengan relación con la cantante. Fue por este medio que Stephanie, una fiel fan de Swift, decidió revelar el solidario gesto que tuvo la artista con ella hace un par de años.

Stephanie estaba embarazada cuando le tocó vivir uno de los momentos más difíciles de su vida. “Durante 8 meses de mi embarazo estuve en las calles. Mi primer departamento quedó comprometido por razones de salud y seguridad, y perdimos todo (con mi novio). Para sumarle estrés, durante ese momento Matthew perdió su trabajo”, relata la joven en la aplicación.

Taylor is an actual angel wow pic.twitter.com/AjnkR1C1Mb — gracie (@tswiftpower) 22 de diciembre de 2017

Fue ahí cuando la madre de Stephanie se contactó con Taylor y le contó la historia de su hija. “Mi mamá le contó a Taylor y solo le pidió que me hiciera sentir especial en el show de Mánchester al cual yo iba a asistir. Después del concierto, ella nos llevó a su camerino donde me dijo, ‘Stephanie, has estado en mi vida por mucho tiempo y nunca me has pedido nada. Si lo hubieses hecho yo te habría ayudado. Pero no lo hiciste. Tu madre me contó…"”, recuerda.

Fue en esa instancia cuando la intérprete le dijo a la joven que quería devolverle el dinero de la entrada. Sin embargo, hizo algo mucho más grande: le compró una casa y todo lo necesario para su bebé. “Me dijo: ‘quiero que puedas disfrutar a tu pequeña, que no te tengas que preocupar por todas estas cosas”, cuenta Stephanie.

“Esa noche ella me tendió su mano y me levantó del suelo. Lo mismo que ha hecho desde hace 12 años. La amaré por siempre”, finaliza con emoción.

La historia sorprendió a miles de seguidores de la cantante, quienes compartieron la historia por sus redes sociales.