Ex Spice Girl -literalmente- se extirpó tatuaje dedicado a ex esposo mediante cirugía

Quienes se han hecho un tatuaje saben que son para siempre, a pesar de que existen métodos para borrarlos. Pero llegar a extirparse un pedazo del cuerpo para eliminarlo, puede ser algo extremo.

La ex integrante de las Spice Girls, Melanie Brown (“Mel B”), se sometió a una cirugía para borrar todo rastro de un tatuaje dedicado a su ex marido, Stephen Belafonte.

Si bien lo común es que se use un método con láser para removerlos, Mel B quería asegurarse de que no quedara ningún rastro del nombre del aludido, con quien ha protagonizado una bullada separación.

Según consigna el sitio de variedades Unilad, el tatuaje original decía “Stephen, hasta que la muerte nos separe tú tienes mi corazón”, pero la cantante removió el nombre de su ex marido, dejando el resto del texto, informó el sitio de noticias del espectáculo TMZ, quienes se caracterizan por la veracidad de sus publicaciones.

La imagen del trozo de piel extirpada de su torso fue difundida en redes sociales, impactando a los internautas por el gran corte que debió realizarse la cantante de 42 años.

