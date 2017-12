Los 10 famosos peores vestidos de 2017

Domingo 24 diciembre de 2017 | Publicado a las 13:48

La moda es más que un simple conjunto de prendas, pues consciente o inconscientemente, a través de la ropa comunicamos una parte de lo que somos o de cómo queremos que el resto nos vea.

Pero muchas veces, en ese proceso se producen errores y no siempre acertamos. Este es el caso de diez celebridades del espectáculo nacional e internacional que no apuntaron al look más indicado en distintos eventos, lo que les valió algunas críticas.

A continuación, te mostramos una selección realizada por BioBioChile, donde recopilamos a los atuendos fallidos del año.

Empecemos por los locales…

Karen Bejarano

La actual panelista del matinal de TVN, Muy Buenos Días, no eligió bien su atuendo para la gala del Festiva de Viña 2017.

La ex integrante de Mekano usó un diseño con “demasiada información” y un peinado poco juvenil que no permitió destacar sus atributos naturales.

Gianela Marengo

La ex participante de Pelotón se inclinó por un vestido satinado y floreado que le restaba elegancia a su look en general.

Fernanda Figueroa

La hija del “Fantasma” Figueroa y ex participante de “Doble Tentación” se la jugó por un look que no la favorecía del todo en los Copihue de Oro.

La joven usó un vestido muy parecido a uno utilizado en una ocasión por la modelo estadounidense Bella Hadid, pero el color y la forma del corset la hicieron lucir muy delgada.

Adriana Barrientos

Otra que no le apuntó al look en los Copihue de Oro fue la modelo Adriana Barrientos.

La “Leona” usó un vestido midi con lentejuelas grandes y flecos plateados, junto con un peinado elevado, que la hicieron lucir recargada.

Daniela Aranguiz

La panelista de Maldita Moda también se destacó para mal en los Copihue de Oro.

La rubia usó un diseño poco favorecedor que le valió varias críticas.

En el espectáculo internacional tampoco se salvaron…

Dakota Jonhson

La joven actriz apareció en la ceremonia de Los Oscar con un vestido dorado de manga larga, con cuello alto y contaba además con un especie de recogido en la parte delantera, que resaltaba el hecho que el traje no estaba a su medida.

El look lo completaba un collar bastante grande y un peinado sencillo pero poco favorecedor.

Katy Perry

La cantante estadounidense apareció en la alfombra roja de los Grammy con un extrañísimo diseño de Tom Ford, compuesto por una especie de beatle metálico plateado en la parte de arriba y una falda peluda rosada.

Su look lo completaba con un cabello completamente desprolijo, lo que le valió muchas críticas.

Joy Villa

La cantante estadounidense Joy Villa mostró su apoyo a Donald Trump en los Grammy al portar un vestido con el mensaje “Make America Great Again”, lema de campaña del entonces candidato republicano.

Demi Lovato

La cantante Demi Lovato se presentó en un show de Navidad organizado por la estación Y100 de iHeart Radio en Estados Unidos con un curioso atuendo.

La joven apareció con un extraño ejemplar de mezclilla el que consistió en un pantalón con botones dorados sujetado por portaligas, los que dejaban la ropa interior de Demi totalmente a la vista. A este outfit sumó unos zapatos de tacón blancos y unos grandes aretes.

Tommy Dorfman

El actor de la serie de Netflix, 13 Reasons Why, llamó la atención en la alfombra roja de los premios MTV Movie & TV Awards, por su extravagante atuendo.

El actor de 24 años llevó un extraño traje de dos piezas blanco y a cuadros, compuesto por una chaqueta y una especie de short irregular, además de unas botas de plataforma y taco con lentejuelas plateadas.