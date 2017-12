Jaden Smith saca aplausos con popular "moonwalk" de Michael Jackson

El rapero y cantante Jaden Smith (19) volvió locos a los internautas tras realizar el conocido paso del fallecido cantante, Michael Jackson, “moonwalk” o “paso lunar”.

Además de ser muy popular en Twitter, el hijo de Will Smith busca abrirse espacio en el mundo de la música, cantando Hip Hop, de los que ya tiene cuatro discos.

Los cinco segundos en los que consiguió imitar al rey del pop, tuvieron lugar durante una actuación en el Rolling Loud’s Southern California festival, donde promocionaba su nuevo álbum, SYRE.

Smith cofesó que fue su madre, Jada Pinkett Smith, quien le enseño este famoso paso, así que se siente muy orgulloso de tener talento cono sus padres.

Según consigna el sitio de variedades Play Ground, inmediatamente el video2 se viralizó, incendiando las redes sociales, donde muchos usuarios coincidieron que este eral mejor “moonwalk” desde Michael Jackson.

Jaden Smith hit the cleanest moonwalk I’ve ever seen since Michael Jackson 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/UhjdExzwnM

— Fashion Waves (@WavesOfFashion) 17 de diciembre de 2017