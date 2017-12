El tierno y sensato deseo de Navidad de la hija de Luis Fonsi

La maestra de Kindergarden de mi hija le preguntó que qué regalo le quiere hacer al niñito Jesús. Mikaela contestó que quiere ayudar a la gente afectada por el huracán. Palabras llenas de amor, inocencia y sabiduría que salieron de su corazón. Ojalá todos fuésemos más niños. Te amo Mika. #ProudPapi ❤️

