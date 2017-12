Polémicos dichos de Matt Damon sobre casos de abuso sexual indignaron hasta a su ex esposa

Bastante controversia han generado los dichos del actor norteamericano Matt Damon, quien recientemente habló sobre los casos de abuso sexual que han protagonizado numerosos miembros de Hollywood.

En medio del lanzamiento de su nueva película Una vida a lo grande, Damon ofreció una entrevista al sitio Business Insider, instancia en la que además aprovechó de dar su parecer sobre el escándalo que sacude al mundo del espectáculo.

A juicio del intérprete, se debiera hablar más de aquellos miembros de la industria del cine que no han cometido abusos sexuales.

”Estamos en un punto de inflexión, y es genial, pero creo que una cosa de la que no se está hablando es de que hay un montón de tipos -la mayoría de hombres con los que he trabajado- que no hacen este tipo de cosas y cuyas vidas no van a estar afectadas por ello”, comentó el actor.

“Hay una diferencia entre dar palmaditas en el trasero y violar o molestar a un niño, ¿verdad?”, dijo Damon. “Ambos comportamientos necesitan ser confrontados y erradicados, sin preguntar, pero no deberían confundirse, ¿verdad?”, agregó.

Las reacciones a sus dichos no se hicieron esperar. En un artículo publicado en el periódico británico The Guardian, Minnie Driver -su ex esposa- aseguró que Damon no entendía “lo que es el abuso”.

“Dios mío, ¿en serio?”, escribió la actriz. “Los hombres no pueden comprender cómo es el abuso a nivel diario y, por lo tanto, no deberían intentar diferenciar o explicar la mala conducta sexual contra las mujeres”, sentenció.

Por su parte, Alyssa Milano también se refirió a los dichos de Damon. “No estamos indignadas porque alguien nos agarró del culo en una foto. Estamos indignadas porque nos hicieron sentir que esto era normal. Estamos indignadas porque hemos sido manipuladas. Estamos indignadas porque estuvimos silenciadas durante mucho tiempo”, sostuvo.

We are not outraged because someone grabbed our asses in a picture. We are outraged because we were made to feel this was normal. We are outraged because we have been gaslighted. We are outraged because we were silenced for so long.

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) December 16, 2017