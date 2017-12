Mama June quiere participar en un concurso de belleza tras perder 136 kilos

Una de las transformaciones más espectaculares del año vivió la estrella de reality Mama June, conocida por ser la madre de “Honey Boo Boo”, una pequeña que cautivó con su extrovertida personalidad a principios del 2012.

Hace un año, la mujer se sometió a una cirugía gástrica y a una estricta rutina de ejercicios que la dejaron luciendo completamente diferente. Su nueva figura con 136 kilos menos, la mostró en su propio programa de telerealidad llamado Mama June: From Not to Hot, el cual estrena su segunda temporada en enero próximo.

En un avance de su nuevo ciclo, June muestra cómo ha seguido bajando de peso y adaptándose a su nueva vida, e incluso se prepara para competir en un concurso de belleza, lo cual le cuesta más de lo esperado.

“Lo siento, no sé andar con tacos”, señaló en el adelanto, donde también se le ve practicando con cintas, aunque sin mucho talento. “Siempre he estado en el otro lado del mundo de los concursos de belleza”, agrega.

En el clip que dura alrededor de dos minutos se puede ver a June posando en distintas sesiones de fotos, incluyendo una en ropa interior.

En febrero pasado -antes de revelar su nueva imagen- sus hijas dijeron que June debía “permanecer en la clandestinidad” y usar disfraces para que los espectadores no pudieran ver su nueva imagen hasta que la revelara en televisión.

“Ha sido muy difícil para ella permanecer escondida, porque mi madre no es una persona que pueda quedarse en la casa”, dijo Alana. “Mi mamá es muy extrovertida y terca … El disfraz más loco que ha usado, es cuando salió con una chaqueta grande, anteojos, un sombrero y una bufanda”, afirmó la niña

“He visto un montón de cambios en ella”, dijo su hija Alana, conocida como “Honey Boo Boo”, añadiendo que desde no fue sólo una transformación física, sino que también mental, y que incluso a la mujer ahora “le gusta caminar por la casa desnuda y cosas así”.