El noble gesto de Guillermo del Toro cuando sólo le pidieron un retuit

Hace algunos días, una seguidora en Twitter del director mexicano Guillermo del Toro le pidió un retuit para difundir una campaña que buscaba reunir fondos para pagar la biopsia de una amiga.

A través del portal GoFundMe los cercanos a la mujer esperaban reunir mil dólares (poco más de 638 mil pesos chilenos) para pagar el exámen que no era cubierto por su seguro médico y que debía realizarse el 14 de diciembre.

“Guillermo, te puedo pasar el link de una amiga de Texas que necesita ayuda para juntar poco más de 900 dólares para una biopsia? No lo paga su seguro y necesita saber si recayó del cáncer. Por favor, de tapatio a tapatia!! Le das RT? Gracias”, escribió la tuitera mexicana @MonicaOP.

Lo que nunca sospechó la mujer es que una hora después el cineasta respondería su tuit con un mensaje sorprendente. “Ya está pagado 😉“, replicó el nominado a los Globos de Oro, dejando con la boca abierta a Mónica.

El responsable de El Laberinto del Fauno, donó 665 dólares (más de 424 mil pesos chilenos) que era el monto que faltaba para alcanzar la meta.

“Usted es increíble!! Gracias!!! Se va a poder hacer el examen!! Gracias!! de verdad que los tapatios somos la onda!! Gracias, gracias!!! 😀 Si quiere, le aviso cuando sepamos que paso!! Le pasaron la fecha al 4 de Enero!! Gracias!!! Gracias!!!!!! Lo bueno se regresa!! Gracias!!!”, señaló Mónica más que feliz.

Pero no sólo el cineasta ayudó a la causa. Posteriormente la tuitera también recibió la oferta de un médico para atenderla sin costo. “Soy especialista en cáncer. Tapatio. Si necesitan algo. Puedo no cobrarle honorarios. Enviame DM en caso de necesitar algo”, escribió el profesional.

Cassie Hollingsworth‏, la mujer que necesitaba el examen para confirmar que si su cáncer no había regresado, también agradeció al director su generoso aporte. “Sr. del Toro, no tiene idea de lo que esto significa para mí. Muchas gracias por su generoso regalo. Estoy impactada por su bondad y estaré eternamente agradecida. Nunca lo olvidaré. Dios lo bendiga a usted y a su buen corazón”, comentó.

Mr. del Toro, you have no idea what this means to me. Thank you so much for your generous gift. I am blown away by your kindness, & eternally grateful. I will never forget it. God bless you and your kind heart!

— Cassie Hollingsworth (@danamulder) 14 de diciembre de 2017