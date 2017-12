El cantante de reguetón Maluma se ha convertido en el deseo de todas sus fanáticas. Con su carisma y sensualidad ha cautivado en sus conciertos y publicaciones en redes sociales.

Pero a pesar de que el artista colombiano es único en el mundo, Facebook se encargó de encontrar a un joven que tiene un gran parecido con él.

Se trata de un estudiante del Instituto Politécnico Nacional de México (IPN), que revolucionó las redes sociales por tener rasgos físicos muy similares al del intérprete de Felices los 4.

En un clip de 33 segundos publicado por Canal Once, el joven hace un llamado a la gente para que sigan ayudando con los damnificados del terremoto que azotó a México el pasado 19 de septiembre.

A pesar de que el video tenía un propósito totalmente diferente, enfocado en la solidaridad, fue inevitable que lo usuarios de la red social comparan al joven mexicano con Maluma.

Rápidamente lo comentarios en Facebook comenzaron a surgir. “Me cae mejor este mini Maluma”, “¡Mira un Malumita wey!”, “¡El Malumita del Poli apoyando!” y “Malumita baby juntando despensas”, fueron algunas de las reacciones que dejó el clip.

Revisa el video a continuación:

Un caso similar vivió Yanjana Gutiérrez en mayo de este año. La joven de 21 años alcanzó gran popularidad en Instagram luego de que muchos usuarios se dieran cuenta del gran parecido que tenía con el cantante colombiano, tal y como consginó en su momento, el sitio BioBioChile.

“Para mí eso no es algo que deba presumir, pero tampoco me disgusta. Me gustan muchas canciones de Maluma y ya estoy acostumbrada a que algunas personas encuentren cierto aire entre los dos”, reveló en aquella ocasión al diario El Tiempo de Colombia.

