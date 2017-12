Hija de Carrie Fisher realiza lindo homenaje a su madre en estreno de "Los últimos jedi"

El sábado se realizó la premiere de Star Wars: Episodio VIII – Los últimos jedi, la nueva entrega de la saga, en Los Angeles, Estados Unidos.

Al evento llegaron todas las estrellas del filme, entre ellas la actriz Billie Lourd, hija de la fallecida Carrie Fisher que interpretó a la queridísima princesa Leia.

Lourd, que en la cinta tiene el rol de la teniente Connix, llamó la atención de muchos fans debido a que realizó un sutil y lindo homenaje a su madre en la instancia.

Y es que la actriz llegó a la alfombra roja utilizando un peinado igual al que usó Fisher en la escena final de la “Star Wars original”, el Episodio IV – Una nueva esperanza.

El look, que es uno de los más icónicos del personaje, consiste en una trenza que va puesta como corona en la parte superior de la cabeza.

NO,I'M NOT CRYING OKAY pic.twitter.com/NfKN7aYrD5 — amara jade is a star wars (@lwiavader) December 10, 2017

Esta referencia ha sido ampliamente comentada entre usuarios en redes sociales, varios de los cuales se han emocionado con la iniciativa.

Entre ellos también hubo algunos que notaron que Lourd estaba utilizando el mismo anillo que llevó Carrie en la premiere del Episodio VII – El despertar de la Fuerza en 2015.

Billie Lourd at #TheLastJedi’s premiere wearing Carrie’s ring from TFA’s premiere 💙 pic.twitter.com/pk75YkvFsX — farah 🇵🇸 (@farahhsadek) December 10, 2017

billie wearing carrie’s ring to the premiere 💙 pic.twitter.com/yWrtVQA0Fp — lindsey romain (@lindseyromain) December 10, 2017

Billie Lourd usando el mismo maquillaje y peinado que Carrie. This is so pure. pic.twitter.com/N4Ke9eseQe — Natalie 🍃 (@KingInValhalla) December 10, 2017

No estamos llorando, solo se nos metio un "Billie se hizo el mismo peinado que Carrie en la escena final de A New Hope" todo bien😍😍😱😔@gimeinsuaof pic.twitter.com/pHsuzcpIID — Elisa Laporta (@micheleftespos5) December 10, 2017

Vi en tumblr una foto de Billie Lourd, la hija de Carrie Fisher, en el avant premiere de The Last Jedi y me puse a llorar. Creo que voy a tener que llevar pañuelos al cine. — MØConUnPaloEnLaO (@brenpinky) December 10, 2017

El resto del atuendo era diferente, pues Billie se inclinó por utilizar un vestido plateado tipo espejo en lugar del traje blanco que usa la princesa Leia en la escena.

A continuación puedes ver el look completo:

Los últimos jedi se estrenará este jueves 14 de diciembre en los cines chilenos, un día antes que en Estados Unidos.