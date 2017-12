Time nombra como persona del año a "quienes rompieron el silencio en Hollywood"

En un 2017 marcado por los casos de acoso y abusos que han involucrado a importantes personalidades de Hollywood, la revista Time eligió como persona del año a “The Silence Breakers”, es decir, a quienes rompieron el silencio.

Esto incluye a los primeros hombres y mujeres que revelaron el caso Weinstein, y a todos quienes han seguido su ejemplo.

En su más reciente publicación, la revista destacó el rol de las celebridades -y también anónimos- que se han atrevido a denunciar.

Dentro de este listado aparece la actriz Rose McGowan, quien ha liderado una campaña en contra de Harvey Weinstein y sus colaboradores; la cantante Taylor Swift, quien ganó un juicio contra un DJ acusado de agredirla sexualmente; y Terry Crews, el actor del comercial de Old Spice quien denunció a importante agente de celebridades por explícito acoso sexual.

