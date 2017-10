Ricky Martin y Luis Fonsi muestran su trabajo como voluntarios en Puerto Rico

El cantante Ricky Martin llegó a su tierra natal Puerto Rico hace algunos días para ayudar a las víctimas del huracán María, el que provocó impresionantes destrozos en la isla.

El artista arribó junto a sus colegas Luis Fonsi, Chayanne y Nicki Jam, quienes llevaron ayuda en comida y agua. Pero como la necesidad de los puertorriqueños es aún mayor, los intérpretes salieron a las calles para ayudar.

Así quedó claro en varias fotografías compartidas por Ricky Martin, donde se le ve cargando cajas o botellas de agua, además de animando a los damnificados.

“Es increíblemente intenso lo que Puerto Rico está pasando en este momento. Tomará un largo tiempo para mi isla ser lo que fue. El gobernador de Puerto Rico Ricardo Roselló dijo que costará aproximadamente 90 billones de dólares reconstruir la isla. Necesitamos más ayuda”, escribió en Facebook el cantante.

“Miles de familias perdieron todo…. menos sus sonrisas y amor por la vida. Somos optimistas. Todo estará bien y mi isla brillará de nuevo. Pero necesitamos trabajar… mucho”, agregó también.

Recordemos que desde el paso del Huracán María, decenas de artistas puertorriqueños han manifestado su apoyo a las víctimas y han enviado su ayuda de una u otra forma.

Sin ir más lejos, Luis Fonsi -quién también estuvo colaborando- se quebró en una entrevista con Don Francisco al recordar lo que pasa en la isla.

“Lo que menos me preocupa es mi casa, yo voy a resolver eso y no importa… Lo que me preocupa es es mi familia, mis abuelos, mis primos que no he hablado con ellos, mucha gente que lo está… pasando muy mal”, señaló entre lágrimas a Don Francisco.



“Hay mucha gente en refugios que no tienen absolutamente nada, que sepan que estamos aquí, que estamos sufriendo por ellos, que queremos ayudar y que estamos buscando todas las maneras para hacerlo. No nos hemos olvidado de ellos y que estamos igual de dolidos”, afirmó.