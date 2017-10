La impresionante recuperación de Macaulay Culkin: luce saludable y vuelve a la actuación

Tras el impresionante éxito que alcanzó en los años 90, la vida de Macaulay Culkin (37) se fue cuesta abajo. Las adicciones lo consumieron e incluso se alejó de su mayor pasión: la actuación.

Hace algunas semanas, sin embargo, reapareció luciendo completamente recuperado y saludable, imágenes que dieron la vuelta al mundo y alegraron a sus fans.

Hoy está listo para volver a la actuación, algo que está haciendo poco a poco. El primer paso lo dio en un “fashion filme” para la marca Kenzo. Cabiria, Charity, Chastity es el nombre de la pieza dirigido por Natasha Lyonne (Orange is the new black) y protagonizada por Maya Rudolph que muestra el detrás de escena de un peculiar teatro.

En el clip que dura 12 minutos, se muestra a Culkin con el aspecto de un oscuro y siniestro payaso, con el rostro completamente blanco. Aunque aparece pocos minutos, eso basta para demostrar que su talento no ha cambiado.

Además de esta producción, también es parte de la cinta Changeland, una comedia donde comparte roles con Branda Song, quien es apuntada como su nueva pareja luego de que fueran vistos muy cariñosos en un restaurante.

Epic first #summerslam ! Shout out to @sethgreen ( aka the king of group selfies ) for this amazing night and epic selfie. Haha. Una publicación compartida por Brenda Song (@brendasong) el 22 de Ago de 2017 a la(s) 6:54 PDT

Una publicación compartida por David Baye (@davidbaye79) el 30 de Jul de 2017 a la(s) 4:05 PDT