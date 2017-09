5 celebridades que probablemente no sabías que fueron parte de una secta

Aunque no es un tema del que se hable frecuentemente, en el mundo existen miles de sectas que atraen a millones de personas capaces de dejar absolutamente todo para unirse a sus ideas “utópicas”.

Según explicó BioBioChile hace algún tiempo, hay que tener claro que una secta se diferencia de una religión en que está definida como una doctrina ideológica que se independiza de otras; en tanto, la religión es el conjunto de creencias acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella.

Nadie está libre de ser tentado por una secta, especialmente porque sus líderes son personajes que tienen la capacidad de atraer, seducir y manipular a la gente. Esto ocurrió con algunos famosos y padres de ellos quienes pasaron parte de su vida dentro de un culto del que luego se arrepentirían.

1. Michelle Pfeiffer

Cuando Michelle Pfeiffer llegó a Los Angeles, California, conoció a un hombre que no sólo la sedujo, sino que también la introdujo en el Respiracionismo, un culto que asegura que a través de la meditación los seres humanos pueden absorber la energía del sol, sin la necesidad de alimentarse con comida o agua.

Según la actriz, ella nunca se dio cuenta de que era miembro de una secta, hasta que su primer marido Peter Horton comenzó a trabajar en una cinta sobre este tema.

“Ellos eran muy controladores. Yo no viví con ellos, pero pasé bastante tiempo allí y siempre me decían que tenía que ir más. Tuve que pagar por todo el tiempo que estuve allí, así que era financieramente un drenaje”, señaló la artista a la revista The Sunday Times.

2. Rose McGowan

A diferencia de Pfeiffer, la actriz de Charmed creció en una secta llamada Children of God (“Niños de Dios”), la cual es bastante conocida por sus controversias en torno a la sexualidad.

El culto que fue fundado en 1968, difunde un mensaje apocalíptico y prepara a sus fieles para “la segunda venida de Cristo”. La secta, que luego pasó a llamarse la Familia Internacional, ha estado involucrado en el secuestro de niños y acusada de promover el sexo desde temprana edad.

Fue justamente esto, lo que hizo que el padre de la actriz -de entonces 9 años- decidiera escapar con su familia para proteger a los niños. “Como en la mayoría de los cultos, te alejan de la familia que tienes fuera. No había periódicos, ni televisión. Te dejan en la oscuridad para que obedezcas ”, reconoció en una entrevista con el diario ingles Daily Mail.

“Recuerdo haber visto cómo los hombres del culto trataban a las mujeres y, a una edad muy temprana, decidí que no quería ser como esas mujeres. Básicamente estaban allí para servir a los hombres sexualmente”, agregó.

3. Joaquin Phoenix

El actor nació dentro de la misma secta Children of God, a la cual sus padres se unieron en la década del 70. Como miembros de la comunidad, la familia que llevaban el apellido Bottom, viajaron por América del Sur compartiendo sus enseñanzas.

La familia se retiró del grupo cuando Joaquin tenía sólo cuatro años, en ese momento decidieron cambiar su apellido por Phoenix.

“Creo que mis padres pensaron que habían encontrado una comunidad que compartía sus ideales. Los cultos rara vez se anuncian como tales. Por lo general, alguien dice: ‘Somos personas con ideas afines. Esta es una comunidad’, pero creo que en el momento en que mis padres se dieron cuenta de que había algo más, salieron”, señaló en una entrevista con la revista Playboy.

4. Patricia y David Arquette

Estos actores y hermanos crecieron en la comunidad Skymont Subud donde no habían baños, luz o agua potable. Allí practicaban el Subud, un culto que comenzó en Indonesia en 1920 donde se buscaba el la comunicación directa con Dios, sin importar una religión.

“[Mis padres] comenzaron con un grupo de amigos, y querían construir esta sociedad utópica”, señaló la ganadora del Oscar en el programa de Oprah Winfrey.

Sus padres, que lucharon con la adicción a las drogas, creían que la vida religiosa aislada beneficiaría a su familia.

5. Glenn Closs

Durante 15 años Glenn Closs perteneció a un grupo conocido como Rearme Moral, una agrupación ultraconservadora y religiosa “contrario a la guerra basado en cuatro principios absolutos: honestidad, pureza, generosidad y amor”, asegura el diario español El Mundo.

El movimiento ejercía un gran control en la vida de sus seguidores, a quienes obligaban a dejar absolutamente todo lo que tenían.

“No te permitían hacer nada o te hacían sentir culpable por cualquier deseo antinatural. Básicamente dictaban cómo debías vivir y lo que debías decir y lo que debías sentir. Todos tus puntos de motivación estaban mal”, explicó Close.