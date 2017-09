Las fotos del hijo de Hugh Hefner que muestran cómo era la vida de su padre antes de morir

El pasado miércoles falleció a los 91 años Hugh Hefner, el mítico fundador de la revista Playboy, producto de causas naturales en su hogar de Beverly Hills.

La información fue confirmada por la revista que lo hizo célebre en el mundo. De inmediato, las redes sociales lloraron su partida y fueron miles los que lamentaron su muerte.

Diversas celebridades se sumaron a las muestras de pesar, rindiendo sentidos homenajes y mensajes a través de las redes sociales.

Uno de los que registró cómo eran los últimos días de Hefner fue su propio hijo, Marston, quien compartió las imágenes hace algunas semanas en su cuenta de Twitter.

La primera fotografía dada a conocer por el joven, de 27 años e hijo de la modelo Kimberley Conrad, fue subida el 14 de julio.

En ella se ve al propio Marston posando junto a Hugh y otros familiares. Tal como se puede apreciar, el fundador de Playboy era un seguidor del juego de mesa Backgammon.

The backgammon crew for years and years and years pic.twitter.com/AmfGsKduv1

— Marston Hefner (@MarstonGHefner) July 15, 2017