Actriz Julia Louis - Dreyfus revela que fue diagnosticada con cáncer de mamas

La actriz Julia Louis-Dreyfus, conocida por su trabajo en las series Veep y Seinfeld, informó en su cuenta de Twitter que fue diagnosticada con cáncer de mamas.

“Una de cada ocho mujeres tiene cáncer de seno. Hoy, yo soy una“, señaló. “La buena noticia es que tengo el más glorioso y querido grupo de apoyo en mi familia y amigos, y un fantástico seguro a través de mi unión”, agregó la actriz.

“La mala noticia es que no todas las mujeres tienen tanta suerte, así que peleemos todos los cáncer y hagamos que el cuidado de la salud sea una realidad universal“, sentenció.

— Julia Louis-Dreyfus (@OfficialJLD) 28 de septiembre de 2017