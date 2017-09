TMZ confirma embarazo de otra integrante del clan Kardashian: Khloé tendría tres meses

A días del hacerse público el celebrado embarazo de Kylie Jenner, una de las protagonistas del reality show que sigue la vida del clan Kardashian, “Keeping up with the Kardashians”, ahora se suma otra integrante del programa al club de las futuras madres.

Se trata de Khloé Kardashian, quien según el portal especializado en noticias del espectáculo, TMZ, ya tiene 3 meses de embarazo.

Una noticia que, según la publicación, mantuvo en secreto el padre del hijo (la publicación aún no adelanta el sexo del bebé), Tristan Thompson, basquetbolista estrella de la NBA.

“Hasta ahora, ella no sabe el sexo del bebé (…) Ambos bebés (el suyo y el de Kylie debieran dar a luz alrededor de la misma época, a mediados de enero“, señala la publicación estadounidense.

“Me encantaría tener una familia, ya lo hemos hablando (…) Él ya es papá, y sé de hecho que sería una padre increíble, definidamente quiero ser mamᔓ, dijo meses atrás Khloé Kardashian a la revista ES.