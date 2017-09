Actor de Kinsgman se rehusó a grabar "incómoda" escena

Kingsman: El círculo de oro se encuentra en el ojo del huracán debido a una polémica escena de sexo protagonizada por el actor Taron Egerton, quien interpreta al joven espía Gary “Eggsy” Unwin.

Según el diario inglés The Independent, en medio de la película y para cumplir su misión, Eggsy debe mantener relaciones sexuales con el personaje de Poppy Delevingne. El problema está en que, sin que ella se dé cuenta, debe poner un localizador en la vagina de la joven.

La explicita escena se convirtió en un momento muy incómodo para los actores, tanto así, que el mismo Egerton se negó a realizarla, especialmente porque en el set se encontraría presente el esposo de Delevingne, James Cook.

“Era un día por el que estaba ansioso”, señaló en una entrevista con el portal de cine ScreenRant, donde también aseguró que no tenía idea que iba a estar en dicha toma hasta pocos minutos antes. “Le dije a Matthew (Vaughn, el director) ‘no estoy cómodo haciendo esto’. Así que no es mi mano -la que aparece en la cinta- es la mano del esposo de Poppy. Él salvó al mundo”, agregó.

Por su parte, Vaughn defendió la escena.“Por primera vez quiero ver a un espía con un dilema moral y emocional de tener que hacer algo que él realmente no quiere hacer. Porque James Bond habría hecho eso, y probablemente habría tenido sexo, se habría fumado un cigarrillo y habría pensado, ¿quién es el siguiente? Eggsy es diferente.”, explicó al portal de cine Uproxx.

“Creo que es muy importante hacer escenas que hacen que la gente se sienta incómoda. Esa escena funciona muy diferente en la gente. Algunas personas se ríen y aplauden. Otras se quedan pensando: Oh Dios mío. Algunas personas están disgustadas por el momento, pero ninguna no se ha percatado de la escena, y después, hablan sobre ello. Y eso es lo que quiero hacer con las películas. Quiero que la gente lo discuta después. No quiero hacer películas blandas. Creo que hay suficientes películas hechas por comités de Hollywood que te llevan a la muerte. Estoy aquí para despertarte, de una forma u otra”, agregó.