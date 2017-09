Hija de Cindy Crawford debutó en la pasarela de la semana de la moda en Nueva York

No cabe duda, lo que se hereda no se quita, y Kaia Gerber lo sabe. La hija de la modelo Cindy Crawford se convirtió en una de las grandes revelaciones de la semana de la moda en Nueva York, al desfilar por primera vez en la pasarela de Calvin Klein.

Con sólo 16 años, la adolescente se lució y trabajó junto a importantes figuras de la industria de la moda, quienes quedaron impactados con el talento de la joven modelo.

Aunque Gerber debutó en el show de Raf Simon, posteriormente también se unió a los desfiles de Alexander Wang, Prada, Marc Jacobs, e incluso Rihanna.

Una publicación compartida por Kaia (@kaiagerber)

Sin embargo, Kaia no es una debutante cualquiera. La joven comenzó a interesarse en el mundo de la moda desde muy pequeña. Sin ir más lejos, a los 10 años posó para las cámaras por primera vez en una sesión de fotos para la división juvenil de Versace.

Pero fue 2016 el año en el que su popularidad explotó. Los medios no sólo quedaron impactados por el gran parecido que tiene con su madre, sino que también con su desplante y simpatía.

can u tell we're related ?

Fue así como comenzó a protagonizar diversas campañas entre las que destaca una para el perfume Daisy de Marc Jacobs y otra para línea de ropa de Alexander Wang (exdirector creativo de Balenciaga), la que le permitió poder unirse a una de las agencias de modelaje más importantes del mundo, IMG.

Pero a pesar de todo este inmenso éxito, la joven se ha mantenido con los pies puestos en la tierra, un consejo que su madre le ha recalcado. “Mi mamá siempre me dijo que me mantuviera fiel a mí misma, creo que la gente no le recuerda eso lo suficiente a las chicas”, compartió Kaia al canal de noticias de espectáculos E!.

“Puede que la gente intente cambiar en esta industria. Mantenerse con los pies en la tierra y recordar quién eres me ha ayudado a lo largo de esto”, agregó

Mira a continuación algunas imágenes de la llamada próxima Cara Delevigne.

