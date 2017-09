El huracán María se convirtió en uno de los más devastadores del último tiempo, causando grandes destrucciones principalmente en los países caribeños.

Así lo dejó en evidencia el cantante Luis Fonsi, quien compartió una dramática imagen del paso del feroz fenómeno meteorológico por una de las costas de Puerto Rico. Sin embargo, la razón por la que compartió aquella fotografía fue porque tenía un especial significado para el artista.

A través de su cuenta de Instagram @luisfonsi, el cantante compartió un sentido mensaje por lo ocurrido en su país natal: “Esto me rompe el corazón en tres pedazos. Nos vemos pronto Puerto Rico, we got your back. Nos vamos a levantar”.

Pero lo que más sorprendió de la imagen fue que el lugar que mostró era uno de los sitios donde Fonsi junto con Daddy Yankee grabaron el videoclip de Despacito.

Mientras en la primera foto, es posible ver parte del barrio que dio vida al video que popularizó el tema más visto en Youtube de los últimos años, la segunda imagen mostró el sector totalmente destruído tras el paso del huracán María.

Los miles de seguidores del intérprete puertorriqueño, que le dieron más de 175 mil ‘Me Gusta’ a la publicación, no dudaron en compartir el dolor del cantante ante la dramática situación que vive su país: “Quedó destrozado donde se filmó el video”, “qué tristeza”, “me da mucha pena que se destruyan muchos paisajes”, “realmente Luis, qué pena lo que pasaron en tu tierra”, “¡todo se levantará y quedará más bonito! ¡Despacito y de a poquito” y “¡qué pena cómo cambió el panorama!”, fueron algunos de los comentarios.