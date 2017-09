Actriz de Grey’s Anatomy Kate Walsh revela que le diagnosticaron un tumor cerebral en 2015

La actriz Kate Walsh (49) sorprendió al mundo hace algunos días al revelar que fue diagnosticada con un tumor cerebral en 2015, lucha que mantuvo en silencio por años y que hoy decidió dar a conocer para crear conciencia en el público.

En el marco de una campaña en la que se llama a la población a realizarse un chequeo médico preventivo, la artista concedió una sincera entrevista a la revista Cosmopolitan, donde narró su experiencia.

Según Walsh fue su profesor de pilates quien notó los primeros síntomas al darse cuenta que el lado derecho del cuerpo de la actriz se inclinaba más de lo normal. Posteriormente ella también notó que al conducir, inconscientemente, se ladeaba hacía el carril derecho.

“Me sentía tan exhausta que llegó un punto en el que aún tomando cinco tazas de café no podía sentirme despierta o pensar con claridad. En abril comencé a tener más dificultades cognitivas, no podía recordar algunas palabras y no era capaz de completar frases, fue ahí cuando comencé a alarmarme”, señaló.

Todos esos síntomas encendieron las alarmas de sus médicos, quienes le pidieron una resonancia magnética. “Me di cuenta que era algo serio cuando ellos me dijeron: ‘El radiólogo quiere verla’. ‘Bueno’, me dijo ‘parece que tiene un tumor cerebral de un tamaño bastante considerable’, en ese momento estaba ida, fuera de mi cuerpo. Tuve que llamar a mi asistente para que se enterara de todo, porque yo ya no estaba ahí. Nunca me lo hubiera imaginado”, aseguró.

“Gracias a Dios se encontró a tiempo. Me hice otra resonancia magnética porque resultó que tenía un tumor cerebral muy grande en mi lóbulo frontal izquierdo. Tres días después me lo extirparon en quirófano”, aseguró.

La operación fue un éxito y luego se descubrió que el tumor era benigno, por lo que la actriz pudo volver a respirar tranquila tras nueve meses de descanso.

“Todos pensábamos que después de interpretar a la doctora Addison durante tantos años en los que pasé más tiempo en un hospital que en mi casa me sentiría de alguna manera más cómoda, pero estaba tan asustada que parecía una niña de seis años. Mi madre me regaló cuentas de rosario, mi amiga me trajo un peluche… “, reconoció.

“Yo no era de las que iba al médico con frecuencia, pero esto me hizo despertar. Debemos hacernos un chequeo médico de la misma manera que vamos al gimnasio, sÓlo preventivamente, en lugar de esperar a que algo salga mal”, finalizó.

Tras participar en Grey’s Anatomy, Walsh protagonizó el primer spin off de la serie Private Practice, en el último tiempo ha sido alabada por su trabajo en 13 reasons why, donde dio vida a la madre de una joven que se suicidaba.

Hace algún tiempo Walsh también reconoció que -al igual que su personaje en la serie de médicos-, ella no podrá ser madre. “No tengo niños. No voy a tener hijos”, señaló la artista de 48 años en un programa de radio. “Tengo menopausia precoz”, detalló. “Fue un momento sombrío. Pero fue una gran tipo experiencia y crecimiento “, dijo.

En el transcurso del tratamiento, Kate se dio cuenta que no estaba sola y que es una condición que se ha hecho cada vez más común entre las mujeres de hoy, aunque aún se desconoce mucho de ella. “Puede ser producto del medioambiente. Las pastillas anticonceptivas, no sabemos”, explicó.