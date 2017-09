Reese Witherspoon se une a las peores vestidas de la 69 edición de los Premios Emmy

Al igual que todas las ediciones de los Premios Emmy, que distinguen lo mejor de la TV, en su edición número 69 hay mejores y peores vestidas.

Si bien cada estrella se esfuerza por llamar la atención a su manera en la gala, esta importante determinación puede significar que de vez en cuando pierdan la marca por completo o salgan airosos con sus elecciones.

En el caso de este año se vieron mucho momentos incómodos con los vestidos de las celebridades, algunos llamativos como de neón, telas de arco iris muy poco elegantes, y un montón de modas mal ajustadas y poco favorecerdoras.

Reese Witherspoon se veía muy elegante, de eso no hay duda, pero muchos coincidieron en que su vestido-americana de satén azul verdoso, un modelo que está muy de tendencia, pero no para lucir en una alfombra roja.

Una publicación compartida por Fashion Planet (@fashionplanet_ec) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 5:03 PDT

Ajiona Alexus, de 13 Reasons Why decepcionó con este vestido-enterito blanco, que la hacía ver anticuada y no logró favorecer su figura.

Una publicación compartida por Just Jared Jr. (@justjaredjr) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 3:40 PDT

La actriz de Thor: Ragnarok, Tessa Thompson, fue comparada con los colores que se ven en una mancha de aceite.

Una publicación compartida por PeopleStyle (@people_style) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 4:58 PDT

La actriz de Will and Grace, Debra Messing, no le dio en el clavo con su vestido, pues daba la impresión de que estaba hecho de plástico y además el color no era muy favorecedor para ella.

Una publicación compartida por ANNA BYRNE (@annaheraldsun) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 5:12 PDT

La actriz Sarah Hyland debió acomodarse su vestido, ya que se podía ver su ropa interior, asomándose por el abdómen, además de que la tela de su vestido se transparentaba justo donde no se debe.

Una publicación compartida por Teen Vogue (@teenvogue) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 3:58 PDT

A continuación te mostramos otras malas o no tan favorecedoras elecciones:

Una publicación compartida por Dawn Marie Belcher Neufeld (@dawnieneufeld) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 5:01 PDT

Una publicación compartida por Kona Hatcher (@konahatcher) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 5:52 PDT