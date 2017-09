Anahí desata ola de críticas por superficial comentario tras la tragedia de Chiapas

La exchica RBD Anahí Puente se encuentra en medio de la polémica luego de subir un video a Facebook donde realiza comentarios inadecuados según sus seguidores en la red social.

En las imágenes la artista muestra la casa de una de las damnificadas del terremoto de 8,2 que sufrieron hace menos de una semana, señalando que era devastador ver las consecuencias que había dejado el sismo.

Tras ello, la cantante da vuelta la cámara y dice: “Aquí estoy: muy despeinada, muy mal arreglada, muy fea y no me importa nada. Lo que me importa ahorita es ayudar a la gente”, señaló.

“Yo sé que ustedes quieren que cante y que me quieren ver haciendo conciertos y estando cerca de ustedes. Pero de verdad eso ahorita no importa, lo que importa es la gente: la vida humana”, aseguró para luego pedir ayuda para las víctimas.

#MuyDespeinada…

Cuando ni siquiera hay tacto.

Cuando no hay empatía sincera con la desgracia https://t.co/hwuKGc0ib9 — ferperezcorona (@ferperezcorona) 11 de septiembre de 2017

Sus seguidores en redes sociales criticaron duramente sus palabras, y crearon el hashtag #muydespeinada para comentar el polémico video de la esposa del Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

Chiapas por los suelos , en manos de quién estamos #MuyDespeinada ,que brutaaaaaaa https://t.co/cSNZBLQb0Y — gerardo (@arq_spartan) 11 de septiembre de 2017

Dios mío que tiene esta gente en la cabeza, como es posible que en la desgracia traten de promoverse como humildes de corazón #muydespeinada https://t.co/CW9rLARbKj — Mi Veracruz (@MiVeracruz5) 11 de septiembre de 2017

#MuyDespeinada Está es la calidad de representantes que tenemos! Pero la culpa es nuestra (sociedad civil) por andar votando por #PRIVerde https://t.co/qRdfxf71ef — Bulaborando (@bulaborando) 11 de septiembre de 2017

Tras las críticas, Anahí respondió a través de Twitter. “El mundo cayéndose a pedazos y ni así entendemos. Es momento de unirnos. MAS AMOR. Dios nos bendiga. 🙏🏻💕”, escribió.

El mundo cayéndose a pedazos y ni así entendemos. Es momento de unirnos. MAS AMOR. Dios nos bendiga. 🙏🏻💕 — Anahi (@Anahi) 11 de septiembre de 2017

Posteriormente pidió disculpas a los tuiteros que seguían criticándola.

Exactamente. Era para ustedes y lo tomaron muchos mal. Una disculpa de corazón. Lo único q quiero es ayudar en este momento. https://t.co/cMdZd3taxb — Anahi (@Anahi) 12 de septiembre de 2017

Recordemos que el número de fallecidos por el terremoto aumentó a 96 tras reportarse este lunes nuevos decesos en el sureño estado de Oaxaca, según informó la agencia de noticias AFP.