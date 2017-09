A un año de su divorcio: Angelina Jolie llega a festival de cine junto a sus seis hijos

En el marco del Festival de Cine de Toronto, la actriz Angelina Jolie llegó junto a sus seis hijos (más dos amigos de los niños) para presentar su nueva película, First They Killed My Father (Primero Mataron a mi Padre), basada en la novela homónima de Loung Ung.

A casi un año de cumplirse el primer aniversario de su separación de Brad Pitt, la también directora de cine posó radiante para los medios junto a los niños Vivienne, Knox, Shilo, Zahara, Maddox y Pax. Los últimos fueron mucho más osados frente a las cámaras, mientras que los más pequeños se mostraron más reticentes a los flashes.

Pese a que Jolie se dirigió a los miles de fans que le gritaban y saludaban en la puerta del Teatro Princesa de Gales en Toronto, Ontario, también estuvo siempre pendiente de sus niños, consignó el sitio de noticias español, El País.

Hasta su divorcio, ocurrido hace casi un año, era Bard Pitt quien acompañaba a la actriz a estos estrenos. El próximo día 23 de septiembre es la fecha en la que hace doce meses ambos actores, una de las parejas más admiradas de Hollywood, anunciaba su separación.

Recientemente, Jolie explicó sobre su separación que se siente un poco más tímida y no es tan fuerte como fue antes. Asimismo, sobre su papel de madre, confesó que le “encanta” aunque admite que debería de encontrar algo más de tiempo para ella.

La nueva cinta de Angelina Jolie, se estrenará este próximo viernes 15 de septiembre en Netflix.

#AngelinaJolie's six kids are growing up so fast! |📷: George Pimentel/WireImage Una publicación compartida por People Magazine (@people) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 8:34 PDT