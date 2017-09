Jim Carrey desconcierta a reportera tras ofrecer incómoda entrevista en una alfombra roja

Un incómodo momento vivió la periodista del canal E! Catt Sadler cuando intentó entrevistar al actor Jim Carrey en un evento de la revista Harper’s Bazaar, en el marco de la Semana de la moda de Nueva York.

Aunque al inicio de la conversación Sadler se veía encantada de hablar con el actor, a medida que avanzaban los minutos su rostro se fue desencajando ante las declaraciones del protagonista de La Máscara.

“No hay sentido en nada de esto, quise buscar la cosa con el menor sentido a la que pudiese asistir y unirme. Y heme aquí“, aseguró el hombre de 55 años, luego que la periodista le hiciera notar que le parecía extraño verlo en un evento como ese.

El encuentro buscaba festejar a las figuras íconos para la revista, ante lo cual Sadler intentó continuar con la entrevista y le preguntó si creía en íconos, lo que él negó rotundamente. “No creo en personalidades, no creo que tú existas, pero hay una maravillosa fragancia en el aire“, agregó.

En otro intento por recuperar la conversación, la mujer le insiste: “Jim tu realmente te arreglaste para la ocasión… luces bien”, dijo. Ante ello Carrey respondió “No me cambié. Ya no queda nada de mi, sólo son cosas que están pasando. Este mundo no es nuestro mundo. No me importa”, sentenció dejando estupefacta a la comunicadora.

El actor dio por terminada la entrevista tomando de los hombros a la periodista, quien desconcertada sólo se quedó mirando a la cámara.