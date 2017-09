Frankie Muniz reaparecerá en la TV como bailarín en Dancing with the Stars

El actor Frankie Muniz se hizo conocido gracias a su rol protagónico en la serie “Malcom in the Middle”, que se emitió entre 2000 y 2006. Luego del término de la sitcom el joven actor desapareció de las cámaras y lo último que supimos de él fue que tuvo dos derrames cerebrales, el último de ellos en 2013.

A sus 31 años, Muniz no se ha despedido definitivamente de Hollywood en la última década, ya que ha aparecido en Criminal Minds, The Mysteries of Laura y Sharknado 3, Actualmente, prepara su regreso definitivo a la TV, ya que participará en la 25ª temporada del programa “Dancing with the Stars”.

“Desde que terminó Malcom, corrí automóviles profesionalmente por un tiempo y estuve realmente enfocado en eso”, dijo en una entrevista al sitio de la revista People. Agregó que también estuvo en una banda y se esforzó mucho en ella, dedicándole mucho tiempo.

Respecto a su decisión de unirse al programa junto a la bailarina profesional Witney Carson para luchar por el Trofeo Mirrorball, el actor afirmó que “el momento fue bastante bueno para mí. Esta es la primera vez que estoy como… realmente puedo hacer lo que quiero”.

Algunos de los participantes que competirán junto a Frankie Muniz son la actriz Barbara Corcoran, del programa “Negociando con Tiburones”, Drew Scott de “Hermanos a la Obra”, la exatleta paralimpica Victoria Arlen y la super estrella de la WWE Nikki Bella. Además, la cantante ochentera Debbie Gibson, el excantante de 98 Degrees Nick Lachey y su esposa Vanessa, quienes serán contrincantes.

La nueva temporada del programa “Dancing with the Stars” se estrena el 18 de septiembre próximo en el canal ABC y esta es la lista completa de los competidores y sus parejas:

• Barbara Corcoran with Keo Motsepe

• Debbie Gibson with Alan Bersten

• Derek Fisher with Sharna Burgess

• Drew Scott with Emma Slater

• Frankie Muniz with Witney Carson

• Jordan Fisher with Lindsay Arnold

• Lindsey Stirling with Mark Ballas

• Nick Lachey with Peta Murgatroyd

• Nikki Bella with Artem Chigvintsev

• Sasha Pieterse with Gleb Savchenko

• Terrell Owens with Cheryl Burke

• Vanessa Lachey with Maks Chmerkovskiy

• Victoria Arlen with Val Chmerkovskiy