Jim Carrey deja atrás su desmejorada apariencia y reaparece en Venecia con nuevo aspecto

Hasta hace unos meses el actor Jim Carrey lucía una espesa barba y un desmejorado aspecto, pero eso cambió ya que esta semana reapareció en el Festival de Cine de Venecia, afeitado y con un elegante look.

El actor de “Mentiroso Mentiroso” llegó en un taxi acuático y muy sonriente saludó a los medios y personas que lo observaban, vistiendo una chaqueta de cuero sobre una camiseta negra apretada, muy elegante.

En mayo de este año, el artista de 55 años bromeó por su aspecto en el programa Jimmy Kimmel Live, sobre su gigantesco vello facial diciendo “es una estrella más grande que yo. Tiene su propio Twitter”, consignó el sitio de noticias Daily Mail.

Carry navegó en Venecia para llegar al estreno mundial de su documental Jim y Andy: The Great Beyond, que relata el proceso creativo durante la producción de 1999 Andy Kaufman biopic Man On The Moon.

El actor recibió elogios de la crítica por la interpretación en su último trabajo, que le significó ganar un prestigioso Golden Globe.