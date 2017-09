Cher dedica bello mensaje a Kim Kardashian tras posar vistiendo como ella

La socialité y estrella de televisión estadounidense, Kim Kardashian, protagonizó una sesión de fotos para la revista Harpers Baazar Arabia vestida como la cantante y actriz Cher.

Cabe destacar que Kardashian ha manifestado en más de una oportunidad su admiración por la diva pop, quien es de ascendencia armenia al igual que ella.

“Me encanta esta sesión de fotos. Me inspiró tanto mi ícono de estilo armenia”, escribió Kim en un mensaje de Twitter junto a una de la imágenes.

I love this shoot! I am so inspired by my style icon Armenian queen @cher pic.twitter.com/ErwxFlwiKp — Kim Kardashian West (@KimKardashian) August 31, 2017

Asimismo, la revista también publicó algunas fotos de la sesión en su cuenta oficial de Instagram.

Una publicación compartida de Harper's Bazaar Arabia (@harpersbazaararabia) el 1 de Sep de 2017 a la(s) 1:13 PDT

Tras eso, una fanática de Cher se mostró agradecida por las imágenes. “Muchísimas gracias por hacer estas fotos inspiradas en mi musa @Cher”.

Lo que Kardashian -y la fanática- no esperaban era que su ídolo respondiera. La propia Cher, cuyo nombre real es Cherilyn Sarkisian, le dedicó unas palabras en la misma red social.

Primero, Cher le contó una anécdota sobre la sesión original a la fan. “Amo esta foto jugando con la banda de diamantes que Dave (el fotógrafo) me dio para pasarla entre los dedos en vez de fumar”

Pero lo más significativo fue lo que dijo después: “Mi hermanita armenia nos enorgulleció a ambas”, indicó, refiriéndose a Kardashian.

❤️This Pic

Playing with mesh diamond band Dave gave me 2 roll through fingers instead of 🚬😉

My Little Armenian 🌟Sister did us both Proud 🙌🏻 — Cher (@cher) 31 de agosto de 2017

Ante tal declaración, Kim Kardashian sólo pudo decirle: “¡Te amo!”