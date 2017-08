Stephen King vuelve a trollear a Donald Trump en Twitter: le "prohibió" ver It

El reconocido escritor de novelas de terror, Stephen King, utilizó su cuenta de Twitter para burlarse del presidente Donald Trump.

Todo comenzó luego que el mandatario norteamericano bloqueara al afamado novelista de su cuenta en la red social, debido a los constantes ataques que recibía en su contra.

King, quien es famoso por ser el autor de icónicas novelas como El Resplandor, Misery y La Torre Oscura, utilizó la misma plataforma para dar a conocer su “venganza” en contra de la medida impuesta por Trump.

“Donald Trump me bloqueó en Twitter así que yo prohíbo que vea It o Mr. Mercedes. No hay payasos para ti, Donald. Púdrete”, tuiteó el legendario escritor.

Donald Trump blocked me on Twitter. I am hereby blocking him from seeing IT or MR. MERCEDES. No clowns for you, Donald. Go float yourself. — Stephen King (@StephenKing) August 25, 2017

En su publicación, King alude a It, la nueva adaptación cinematográfica de su novela en la que Bill Skarsgård encarnará al malvado Pennywise. Por su parte, Mr. Mercedes es una serie televisiva que está basada en otra de sus obras.

Aunque es poco probable que el escritor efectivamente pueda impedir que Trump vea alguna de estas producciones, lo cierto es que la publicación marca un nuevo capítulo en la pésima relación que hay entre ambos.

En marzo pasado, King utilizó la misma plataforma para trollear al magnate luego que éste asegurara que Barack Obama había intervenido su teléfono para espiar sus conversaciones antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

En referencia a esos dichos, el novelista publicó tres tuits en los que ridiculizó al presidente. “No sólo Obama intervino el teléfono de Trump, sino que también robó su helado de frutilla de su casillero”, fue el primero de estos.

Not only did Obama tap Trump's phones, he stole the strawberry ice cream out of the mess locker. — Stephen King (@StephenKing) March 4, 2017

Posteriormente escribió: “Obama intervino el teléfono de Trump en persona. Fue disfrazado con un overol de Con Ed (empresa estadounidense de electricidad). Michelle hizo guardia mientras Obama cortaba las líneas. ¡Qué penoso!”.

La broma la remató con el tercer mensaje, que relataba “¡Trump debería saber que Obama nunca se fue de la Casa Blanca! ¡Está escondido en el clóset! ¡Tiene unas tijeras!”.

Obama tapped Trump's phones IN PERSON! Went in wearing a Con Ed coverall. Michelle stood guard while O spliced the lines. SAD! — Stephen King (@StephenKing) March 4, 2017