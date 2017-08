Pink emociona con discurso a su pequeña hija que "se siente fea" en los VMAs 2017

¿encontraste un error? avísanos

Este domingo se celebraron los MTV Video Music Awards 2017 y entre todos sus galardones, entregaron a la cantante Pink el “Michael Jackson Video Vanguard Award” (Premio Video Vanguardia Michael Jackson), por su trayectoria en la industria de la música.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de este reconocimiento, no fue el premio en sí, sino el discurso de agradecimiento de la artista.

La interprete de “Just Give Me a Reason” dedicó sentidas palabras a su pequeña hija Willow, de seis años, quien días antes le confesó a su madre: “Mamá, soy la niña más fea que conozco. Parezco un niño con el pelo largo”.

Al parecer la primera reacción de Pink fue preocuparse. La segunda, preparar una presentación de Power Point con ejemplos de “androginia” que inspiran a la cantante porque “vivieron su verdad”.

Algunos de los rostros de artistas que aparecieron por allí fueron David Bowie, Michael Jackson o Freddie Mercury. De esa manera, el discurso de Pink terminó en un alegato a favor de la diferencia y la aceptación y se convirtió en uno de los grandes momentos de la noche, consignó el sitio web de la revista Vogue.

Tras mostrarle la presentación, la artista le confesó a Willow que muchas personas la atacaban por el hecho de llevar el pelo corto y por su “cuerpo masculino”, pero que nada de eso la hacía renunciar a quien quería ser. Y terminó con una serie de preguntas a las que la pequeña tuvo que responder:

“-Cuando la gente se burla de mí ¿ves que me deje crecer el pelo?

-No, mamá.

-¿Ves que cambie mi cuerpo?

-No, mamá.

-¿Me ves cambiar la forma en la que me presento al mundo?

-No, mamá

-¿Me ves llenar estadios por todo el mundo?

-Sí, mamá.”

Así, una sentencia casi descorazonadora, que muestra la inquietud que una persona de tan corta edad, demuestra por énesima vez cómo la presión de los cánones socialmente aceptados, a los que las mujeres parecen estar obligadas a amoldarse, y cómo la concepción binaria sigue fuertemente arraigada en las mentes de las nuevas generaciones.